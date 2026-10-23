Джани Инфантино получи ключова подкрепа за нов мандат начело на ФИФА

Настоящият президент на Международната футболна федерация (ФИФА) Джани Инфантино получи важна подкрепа в стремежа си да запази поста си и след предстоящите президентски избори през март 2027 година. Азиатската футболна конфедерация (АФК) официално обяви, че ще застане зад кандидатурата на швейцареца за нов мандат начело на световния футбол, съобщава агенция Ройтерс.

Решението беше оповестено по време на извънредния конгрес на АФК в Токио, където президентът на организацията шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа публично изрази подкрепата си към Инфантино. Настоящият ръководител на ФИФА присъства лично на събитието и получи уверение, че азиатската централа ще подкрепи неговото преизбиране.

"Потвърждаваме пълната си готовност да подкрепим Вас и Вашето ръководство в стремежа Ви към преизбиране за президент на ФИФА“, заяви шейх Салман бин Ибрахим Ал-Халифа, обръщайки се директно към Инфантино.

Подкрепата на Азиатската футболна конфедерация е особено значима на фона на разногласията между ФИФА и някои от континенталните организации през последните месеци. През юли Инфантино представи идея за създаването на нова компания под името FIFA Forward Enterprise, която да управлява основните мъжки и женски футболни турнири под егидата на световната централа.

Според предложението новата структура трябваше да осигури допълнителни финансови ресурси за националните федерации и да подпомогне развитието на футбола в световен мащаб. От ФИФА посочиха, че инициативата има потенциал да привлече приблизително 4,2 милиарда долара, които да бъдат използвани за увеличаване на приходите на организациите членки и за инвестиции в различни футболни проекти.

Идеята обаче предизвика сериозно недоволство сред редица представители на международния футбол. Сред организациите, които се противопоставиха на предложението, бяха Европейската футболна централа (УЕФА), КОНКАКАФ, Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ), както и самата АФК. Основните възражения бяха свързани с предложените промени в управлението на ключовите международни състезания и финансовите механизми около тях.

Въпреки тези разногласия Инфантино продължи да получава подкрепа от различни футболни организации. Африканската футболна конфедерация, Аржентинската футболна асоциация и няколко други национални федерации вече изразиха положително отношение към неговото ръководство. Сега към тях се присъединява и Азиатската футболна конфедерация, което представлява важен политически успех за настоящия президент на ФИФА преди предстоящия изборен процес.

56-годишният Джани Инфантино застана начело на световната футболна централа през февруари 2016 година, когато беше избран на извънреден конгрес след кризата в ръководството на организацията. Впоследствие той беше преизбран два пъти без съперник, като постепенно затвърди позициите си в международния футбол.

Следващите президентски избори на ФИФА са насрочени за март 2027 година. Официалната подкрепа от страна на АФК допълнително укрепва позициите на Инфантино в навечерието на вота, въпреки продължаващите спорове около част от предложените от него реформи в управлението и финансирането на световния футбол.