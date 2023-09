Джесика Пегула и Онс Жабeр продължават в третия кръг при жените на US Open

Американката Джесика Пегула, №3 в схемата на женския турнир на Откритото първенство на САЩ по тенис, продължава да демонстрира постоянство. Пегула достигна до четвъртфиналите в пет от последните си седем участия в турнири от Големия шлем и направи крачка по-близо до увеличаването на този брой с победа с 6:3, 6:1 над румънката Патриция Мария Тиг в последния мач от вечерната сесия в четвъртък на Артър Аш Стейдиъм.

След като не успя да направи това в първите си три участия във Флашинг Медоус, Пегула достигна до третия кръг на US Open за четвърта поредна година. А мачът сякаш нямаше да бъде толкова лесен, тъй като започна с размяна на брейкове, но това не продължи дълго. След това 3-ата в света на женския тенис наложи своя стил и спечели осем от следващите девет гейма, което означаваше и тотален диктат на корта.

Jessica Pegula seals the first set with an ace!



She's a set away from Round 3. pic.twitter.com/6Mx9mf9SoC