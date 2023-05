Джоел Ембийд бе избран за Най-полезен играч в НБА за сезон 2022/23

Центърът на Филаделфия Севънтисиксърс Джоел Ембийд спечели наградата за MVP на редовния сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА) за сезон 2022/23. 29-годишният баскетболист от Камерун изпревари в класирането действащия двукратен носител на приза Никола Йокич от Денвър Нъгетс.

Ембийд завърши редовната кампания с 33.1 точки средно на мач, за да спечели втората си последователна реализаторска титла в кариерата, 10.2 борби и 4.2 асистенции. Тройката във вота за Най-полезен играч бе допълнена от звездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокумбо, който грабна приза през 2019 и 2020 г.

Издръжливостта на Ембийд определено бе един от факторите за вота в негова полза. Той игра в 66 мача - вторият най-голям брой в кариерата му, независимо че отново бе засегнат от контузии в плейофите и пропусна първия мач от полуфиналите на изток срещу Бостън Селтикс, спечелен от Фили със 119:115 като гост. Ембийд е първият играч на Севънтисиксърс, който печели отличието след Алан Айвърсън през 2001 г. Джулиъс Ървинг (1981), Моузес Малоун (1983) и Уилт Чембърлейн (1966-1968) са останалите баскетболисти на Филаделфия, които с завоювали званието.

Philly has another MVP



Embiid becomes the fifth 76er to take home the award pic.twitter.com/VlQiO3ve86