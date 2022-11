Джокович прегази Музети за полуфинал с Циципас в Париж

Новак Джокович победи Лоренцо Музети с 6-0, 6-3 за час и 15 минути на четвъртфиналите от Мастърс турнира в Париж.

Световният №7 изигра перфектен първи сет, в който направи три пробива и остави съперника си на нула. Нещо повече, Джокович даде едва седем точки на италианеца при разиграванията, като спечели почти четири пъти повече от него.

Във втората част сърбинът инкасира пробив, но бързо си върна инициативата и продължава да няма загуба от италианеца и след третия сблъсък помежду им. Това е 8-и полуфинал за "Жокера" в турнира.

Still in the hunt for a 7th Bercy title ️@DjokerNole flies past Musetti 6-0 6-3 and awaits the winner of Tsitsipas-Paul in the semi-finals!#RolexParisMasters pic.twitter.com/6wXR5CgdLK