Джокович счупи рекорда на Граф, скок с 12 места за Томова, Димитров запазва позиция

Първата ни ракета Григор Димитров остава на 25-а позиция в обновената световна ранглиста при мъжете. Българинът стигна до четвъртфиналите на тенис турнира в Марсилия миналата седмица, където отстъпи на Александър Бублик от Казахстан след тайбрек в третия сет.

От останалите ни тенисисти, Адриан Андреев бележи скок с две места и е вече 202-и. Димитър Кузманов прогресира с цели 12 места до 204-та позиция. Александър Лазаров, който тази седмица ще играе в Дубай и започва в основната схема на турнира срещу Бублик, е 301-и, което е с три места нагоре в сравнение с предишното му класиране.

В топ 10 има няколко промени. Даниил Медведев, който взе титлата и в Доха след триумфа в Ротердам, е вече седми, докато американецът Тейлър Фриц е на пето място. Той измести от там Андрей Рубльов от Русия, а 22-кратният шампион в турнирите от Големия шлем Рафаел Надал губи две позиции и е осми. Лидер продължава да бъде Новак Джокович.

Сърбинът записва 378-а на върха в мъжкия тенис, с което подобри постижението на легендата при жените Щефи Граф. Топ 5 в тази класация допълват Мартина Навратилова, Серина Уилямс и Роджър Федерер. 35-годишният Джокович за първи път дебютира начело на ранглистата на 4 юли, 2011 година, като има 122 последователни седмици на върха между 2014-2016. След Джокера в топ 10 попадат още Карлос Алкарас, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Феликс Оже-Алиасим и Холгер Руне.

Scaling new heights @DjokerNole surpasses Steffi Graf to set a new record in tennis! pic.twitter.com/DYZqzHceX2