Джокович спечели 92-ра титла след тежка битка с Корда

Бившият №1 в света Новак Джокович спечели 92-ра титла в кариерата си, след като победи американеца Себастиан Корда в много оспорван финал на турнира от сериите АТП 250 в Аделаида. Сърбинът отрази един мачбол по пътя си към успеха с 6-7(8), 7-6(3), 6-4, дошъл след повече от три часа игра.



В първия сет двамата си размениха по един пробив, преди да влязат в тайбрек, в който Джокович отрази два сетбола, преди на свой ред да стигне до възможност за спечелване на сета при 7-6, но Корда взе четири от следващите пет точки за крайното 10-8.

Във втората част Корда имаше мачбол при 6-5 и 40/30 и сервис на Джокович, но сърбинът го отрази и отново се стигна до тайбрек, в който Джокера се наложи със 7-3. В решаващия трети сет Джокович проби в десетия гейм, с което затвори мача и грабна титлата.

The king of clutch



The moment @DjokerNole wrapped up another momentous title at #AdelaideTennis. pic.twitter.com/aHZw6ZLn7G