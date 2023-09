Джон Иснър отпадна от US Open и прекрати кариерата си

Край на кариерата си сложи американецът Джон Иснър, който загуби от сънародника си Майкъл Моу с 6:3, 6:4, 6:7 (3), 4:6, 6:7 (7) на Откритото първенство на САЩ. 38-годишният Иснър направи впечатляващите 48 аса в мача, като спечели първите два сета, но не успя срещу 25-годишния Моу. Иснър имаше дори мачбол при 5:4 гейма в петия сет, но не успя да го реализира и след това загуби.

Иснър започна кариерата си през 2007 година и стигна до №8 в света. Той е спечелил 16 титли на сингъл, както и най-дългия мач в историята на професионалния тенис, като победи французина Никола Маю на "Уимбълдън" през 2010 г., като мачът продължи 11 часа и 5 минути и се игра три дни.

Most aces in @atptour history

16 career titles

Played in longest professional match in tennis history.

2-time #USOpen quarterfinalist



Congratulations on a great career, @JohnIsner! pic.twitter.com/CPNZ7wlvHq