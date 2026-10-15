Джони Деп откри първата си голяма изложба в Лондон

Първата голяма изложба на оригинални произведения на актьора Джони Деп във Великобритания бе открита на 13 октомври в лондонската галерия „Халсион“, съобщава сайтът „Дедлайн“.

Експозицията представя творби, създавани в продължение на десетилетия, и разкрива една по-малко позната страна от творческите занимания на холивудската звезда извън киното и музиката, отбелязва онлайн изданието.

Изложбата следва представянето на творбите на Деп под заглавието A Bunch of Stuff („Разни неща“) в Музея за съвременно изкуство в Шанхай. Тя включва живопис, рисунки, колажи и скулптури, които отразяват дългогодишния интерес на актьора към изобразителното изкуство.

Деп е споделял, че рисуването е било първата му творческа страст, още преди да започне актьорската си кариера, и го описва като начин да „избяга в празен лист хартия“, припомня „Дедлайн".

Експозицията изследва теми като идентичността, фантазията и човешката психика чрез разнообразни произведения – от сложни флорални композиции до психологически портрети и фантастични образи. Подобно на необичайните и противоречиви персонажи, които Деп често пресъздава на екрана, неговите творби насочват вниманието към хората, живеещи извън общоприетите норми.

Портрети на приятели, личности, на които актьорът се възхищава, и негови музи са представени редом с автопортрети и въображаеми превъплъщения, заличаващи границата между личната идентичност и публичния образ.

Сред акцентите в изложбата е първата скулптура на Деп – „Човекът заек“ (The Bunnyman), представена по-рано на панаира за съвременно изкуство в Истанбул. Фигурата - наполовина човек, наполовина заек, носи „меч на истината“ и е вдъхновена от рисунка на сина на актьора, Джак, направена, когато момчето е било на около пет години. Образът напомнил на Деп за повтарящ се сън от собственото му детство и впоследствие се появява многократно в негови рисунки, картини и графики.

Кейт Браун, вицепрезидент и артистичен директор на галерията, определя Деп като „истински ренесансов човек“, чиито произведения представляват дълбоко личен визуален дневник, създаван в продължение на десетилетия.