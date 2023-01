Кайри Ървинг изведе Бруклин Нетс до обрат над шампионите

Бруклин Нетс спечели визитата си на Голдън Стейт Уориърс със 120:116 точки в пореден мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Мрежите“ стигнаха до победата, след като наваксаха изоставане от 17 точки, а с ключова тройка 28.5 сек преди края се отчете Ройс О‘Нийл.

Над всички за победителите бе Кайри Ървинг, който завърши с 38 точки, седем борби и девет асистенции, при 5/7 от тройката и 9/9 от наказателната линия. Ник Клакстън се отчете с дабъл-дабъл – 24 пункта и 15 овладени топки, а с двуцифрен точков актив приключиха още трима баскетболисти на Бруклин – Джо Харис (14), О‘Нийл (16) и Сет Къри (12). Бен Симънс пък записа седем точки и 11 асистенции.

Kyrie dropped 30+ for the 3rd time in his last 4 games as the Nets won at Golden State



38 PTS

7 REB

9 AST pic.twitter.com/YTE3KXDfn3