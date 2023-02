Как Марсилия ще посрещне олимпийския огън през пролетта на 2024 г.

През пролетта на 2024 г. щафетата на олимпийския огън от Париж 2024 ще започне пътуването си през Франция, започвайки от Марсилия, градът домакин на състезанията по ветроходство и на срещи от футболния турнир. След като бъде запален на мястото на древните олимпийски игри в Гърция - Олимпия, огънят ще отпътува към Атина. От Атина олимпийският огън ще бъде пренесен в Марсилия на борда на величествения тримачтов кораб Белем. Старото пристанище в Марсилия обещава да посрещне олимпийския огън с фанфари, преди да тръгне на пътешествието си из Франция. Традиция, върху която Париж 2024 ще постави своя собствена роля.

ПЪТЯТ НА ОЛИМПИЙСКИЯ ОГЪН

Щафетата с олимпийския огън е ключова традиция на Игрите, символизираща мира, единството и приятелството между хората. Преди всяко издание на Игрите, церемонията по запалването на огъня се провежда в храма на Хера в Олимпия, Гърция, в знак на почит към древните олимпийски игри. Свещеният пламък се запалва от слънчевите лъчи и след това се носи от факела. От Олимпия множество факлоносци, ще се редуват, за да носят факела първо до Атина и след това по пътя му до Марсилия. В края на своето пътуване олимпийският огън ще бъде запален по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри, която след това ще бъде обявена за открита.

Домакините на игрите вярват, че пътуването на огъня през Средиземно море ще напомни на истински омиров епос, пренасяйки пламъка от дома на древните игри в страната на светлината.

Пълните подробности за маршрута на щафетата с огъня ще бъдат разкрити през май 2023 г.

ИСТОРИЯТА

Исторически градовете Атина и Марсилия са неразривно свързани от древното си минало и влиянието си върху средиземноморския регион. Марсилия е бивша гръцка колония и най-старият град във Франция, а днес се слави като град с богата спортна култура.

МАРСИЛИЯ И ОЛИМПИЙСКИТЕ ИГРИ

Марсилия ще има ключова роля по време на Игрите със своите спортни обекти, отбелязват организаторите. На стадион "Марсилия" ще се провеждат футболни мачове, а на пристанището "Марина" ще са ветроходните събития.

По време на Игрите пристанището на града ще бъде и дом на Макси Банк Попюлер XI - изключителна яхта, предназначена за невероятни приключения, която ще предизвика възхищението както на любителите на ветроходството, така и на минувачите.

