Какво не бива да споделяме с изкуствения интелект: пароли, медицински данни и фирмени документи

Чатботовете с изкуствен интелект, като ChatGPT, Claude и Copilot, стават все по-популярни. Но колко всъщност трябва да знаят те за нас?

В ерата на чатботовете с изкуствен интелект умението да преценяваме коя информация да запазим за себе си се превърна в основно дигитално умение. Компанията за дигитална сигурност ESET предупреждава, че не винаги е ясно как чатботовете обработват информацията, която споделяме с тях, и подчертава, че преди да търсим съвет за проблеми с психичното здраве, медицински, правни или други лични теми, е важно внимателно да обмислим потенциалните последици.

Както е отбелязано в свързано изявление, преди да изберем конкретна платформа или модел, е от съществено значение да проучим политиките за управление на данни на доставчика и да проверим наличните настройки за поверителност, за да знаем как нашата информация се събира, съхранява и използва.

Въпреки че има платформи, които акцентират върху защитата на личните данни и цифровия суверенитет, потребителите трябва да останат внимателни. Политиките, условията за ползване и приоритетите на компаниите могат да се променят, което би могло да доведе до това информацията, която споделяме днес, да бъде използвана за обучение на системи с изкуствен интелект в бъдеще.

Преди да споделим каквато и да е информация, трябва да се запитаме дали тя е публична, дали имаме необходимото разрешение да я споделим и дали бихме се чувствали комфортно, ако тази информация бъде разкрита при инцидент с изтичане на данни.

Безопасно използване на ИИ

Въпреки това, ако все пак искаме да споделим информация с чатбота с изкуствен интелект, ESET съветва да формулираме нашето запитване по начин, който ограничава рисковете.

Освен това, за по-голяма безопасност, е важно да проверим кои категории конфиденциални данни могат да се обработват чрез инструмента, дали функции като история на чата и памет са активирани и дали външни приставки (плъгини), линкове или функции за уеб търсене могат да предават информация извън средата, контролирана от организацията, за която работим.

ESET също така предупреждава, че интелигентен чатбот може да извлече лично значима информация, използвайки историята на нашите запитвания, дори когато сме анонимизирали данните, които сме въвели. Освен това изтриването на разговор не гарантира, че всички свързани данни или копия са били изтрити. Въпреки че изтриването може да ограничи разпространението на информация, то не трябва да се счита за доказателство, че всяка следа от нея е изчезнала.

Следователно е важно да познаваме политиките за запазване на данни и как съответният доставчик управлява информацията, която събира, включително всякаква потенциална употреба за обучение на модели за изкуствен интелект.

И така, какво трябва да направим, ако сме споделили чувствителна информация? Изтрийте разговора, ако е възможно, изтрийте всички запазени спомени и оттеглете достъпа до свързаните приложения, стига това да е приложимо във вашия случай. Ако сме изложили пароли, кодове за възстановяване или други данни за вход, е от съществено значение да ги променим. Ако става въпрос за данни на компанията, клиентски данни или данни на трети лица, трябва да докладваме инцидента на нашия работодател или на екипа за сигурност на организацията, вместо да се опитваме да се справим сами.

Източник: APE-MPE

Статия, написана от ERTNews, първоначално публикувана на 21 октомври 2026 г.