Камерън Нори и Анди Мъри се класираха за втория кръг на Уимбълдън

Най-високо поставеният представител на Великобритания Камерън Нори се класира за втория кръг на „Уимбълдън“.

№12 в схемата на турнира надделя над квалификанта Томаш Махач от Чехия с 6:3, 4:6, 6:1 и 6:4 след 2:33 часа игра на покрития заради дъжда корт №1.

27-годишният представител на домакините игра колебливо, но въпреки това продължава напред. Нори очаква във втория кръг победителя от мача между Кристофър Юбанкс (САЩ) и Тиаго Монтейро (Бразилия).

Bound for the second round @cam_norrie battles past Tomas Machac in four sets, 6-3, 4-6, 6-1, 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/NFewP4IfaX