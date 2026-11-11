Карина Константинова: Имаме много напредък във всяко едно отношение

Баскетболната националка на България Карина Константинова вижда напредък и израстване в нея и съотборничките й.

България стартира втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 с успех над Хърватия с 91:74.

"Стартът на квалификациите е добър, за разлика от старта на мача. Почнахме малко нервно, но с течение на мача намерихме точните места, от които да вкарваме кошове. В нападение изиграхме страхотен мач. Има на какво да работим в защита. Във важните моменти намерихме хората, които да вкарат. Контролирахме мача от първата до последната защита", сподели тя след срещата.

Според нея отборът започва да изгражда стил, който отличава тима,

"Имаме бързи гардове, които внасят много енергия. Това трябва да бъде нашият стил. Хората от пейката трябва да внасят същата енергия. Пресираме на цял терен. Това трябва да бъде стил за нас и занапред. Всяко момиче, което влезе от пейката, донесе енергия и борба. Всеки в отбора е важен. В началото изпуснахме лесни стрелби, но бързо се окопитихме", допълни гардът.

За България предстои двубоя с Испания, които също започна мачовете си с победа.

"Отборът върви напред. Имаме доста победи заедно. Имаме много напредък във всяко едно отношение - самочувствие, опит. Има израстване във всяко едно от момичетата. В нас няма страх, а само желание и надежда и вяра, че можем да се класираме на европейското първенство догодина. Излизаме за победа срещу Испания. Всеки мач е важен. Липсват им доста имена. На позиция център изглеждат отслабени", добави Константинова.