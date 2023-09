Карлос Алкарас, Андрей Рубльов и Алекс де Минор се класираха за третия кръг на US Open

Защитаващият титлата си от турнира по тенис Открито първенство на САЩ при мъжете Карлос Алкарас (Испания) с лекота премина в третия кръг след нова победа в три поредни сета. Този път жертва на испанеца беше Лойд Харис, който е тренирал в Академията на Хуан Карлос Фереро с бъдещия №1 в ранглистата, когато е бил на 15-годишна възраст.

Алкарас имаше проблеми с южноафриканския си съперник само в третия сет, но вдигна оборотите в правилните моменти и не допусна проблеми в тайбрека, за да спечели с 6:3, 6:1, 7:6 (4). Намиращият се на 177-о място в ранглистата Харис дори направи пробив в подаването на Алкарас за 4:2. Но испанският фаворит веднага върна брейка и след това изравни, макар и изправен пред нови три възможности за пробив. В тайбрека Харис се съпротивляваше до 4:4, след което пропусна свое подаване и така Алкарас взе мача.

