Карлос Алкарас и Стефанос Циципас определиха първия четвъртфинал на Ролан Гарос

Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на Ролан Гарос. Поставеният под номер 3 испанец се справи лесно с 6:3, 6:3, 6:1 с Феликс Оже-Алиасим.

Двукратният шампион от турнирите от Големия шлем направи пробив за 5:3 в първия сет, след което сервира успешно, повеждайки в резултата.

В петия гейм на втората част 23-годишният канадец позволи на своя противник отново да спечели подаването му, след което пак се стигна до 6:3 в полза на Алкарас.

В третия сет превъзходството на фаворита беше още по-осезаемо и той победи с 6:1, приключвайки двубоя още при първата си възможност след 2 часа и 16 минути.

A third straight quarterfinals in Paris for @carlosalcaraz #RolandGarros pic.twitter.com/xxLR7d7mOJ

В следващия кръг на Ролан Гарос полуфиналистът от миналия сезон Карлос Алкарас ще играе срещу деветия в схемата Стефанос Циципас. Гръцкият представител победи с обрат и 3:6, 7:6 (4), 6:2, 6:2 Матео Арналди.

Финалистът от 2021 година изостана в резултата, след като италианецът спечели първия сет с 6:3.

Във втората част Арналди отново имаше аванс от пробив и 3:2. Циципас дори спаси четири сетбола, но се добра до тайбрек. В него се стигна до 4:4, но световният номер 9 спечели следващите три точки и се върна в двубоя.

В следващите две части гръцкият тенисист направи четири пробива и приключи срещата при третата си възможност след три часа и 14 минути.

How it was going vs How it ended #RolandGarros @steftsitsipas pic.twitter.com/CornVr0rl1