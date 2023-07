Карлос Алкарас надигра Давид Гофен при дебюта си за Хопман Къп

Световният №1 в мъжкия тенис Карлос Алкарас се завърна на корта след победата си на Уимбълдън с трудна победа над белгиеца Давид Гофен с 4:6, 6:4, 10:8 при дебюта си на Хопман Къп на клей в Ница. С този успех Испания изравни резултата на Белгия - 1:1.

Малко преди това белгийката Елизе Мертенс се бе наложила над Ребека Масарова, която замени контузената Паула Бадоса, със 7:6 (3), 2:6, 10:5.

Гофен, който е №111 в световната ранглиста на АТП, бе победил Алкарас в последния мач помежду им, направи пробив още в първия гейм, за да поведе.

Алкарас се съвзе във втория сет, а в третия, който е супер тайбрек Алкарас успя да направи обрат, след като губеше в резултата с 0:4.

Smiling, hitting incredible shots and winning, that’s what we call a good Alcaraz match @carlosalcaraz vs David Goffin #HopmanCup2023 #tennis #Alcaraz #winning pic.twitter.com/V1KAP2Yz2Y