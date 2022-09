Карлос Алкарас пречупи Яник Синер в исторически двубой на US Open

Световният №3 Карлос Алкарас стана последният полуфиналист на тазгодишния US Open, след като надигра в четвъртфиналите Яник Синер в истинско зрелище продължило над пет часа.

На централния корт на "Флъшинг Медоус" 19-годишният испанец се наложи с 6:3, 6:7(9), 6:7(0), 7:5, 6:3 в исторически двубой за турнира. Мачът между двамата тенисисти приключи в 2.50 часа след полунощ местно време, което го превърна в двубоя с най-късен завършек изобщо в историята на US Open.

NEW RECORD



We have officially set the record for the latest match played at the #USOpen