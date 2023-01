Карлос Алкарас пропуска Откритото първенство на Австралия

Световният №1 в тениса при мъжете Карлос Алкарас ще пропусне тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия.

Новината съобщи самият той в социалните мрежи. Испанецът получи мускулна контузия на крака по време на тренировка.

When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it's the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK