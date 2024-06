Карлос Алкарас се класира за финала на "Ролан Гарос" след петсетов трилър срещу Яник Синер

Карлос Алкарас се класира за първи път в кариерата си за финала на "Ролан Гарос". Испанецът трябваше да прави обрат от 2:1 сета срещу Яник Синер и след малко повече от четири часа се поздрави с победата с 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Така той се превърна в най-младия тенисист, достигал до последния сблъсък от Голям шлем на всички настилки.

Двете нови лица на мъжкия тенис не разочароваха публиката на корт "Филип Шатрие", показвайки най-доброто, на което са способни. Все пак 21-годишният тенисист запази повече енергия за последния сет и вече води в директните сблъсъци срещу италианеца с 5:4 на победи.

Още в първия гейм в мача, новият световен номер 1 започна мача по възможно най-добрия начин, пробивайки подаването на испанеца.

Италианецът продължи наказателната акция, след като достигна до още един пробив, който бе между две спечелени подавания на нула, за да си осигури предимство от 4:0. Алкарас сякаш се окопити и рязко вдигна темпото на играта, с което успя да върне един от пробивите. Грешките обаче отново зачестиха и Синер възстанови преднината си още в следващия гейм, а веднага след това и затвори първата част с 6:2.

Световният номер 3 трябваше да изживее неприятното дежавю от първия сет, след като италианецът успя да пробие отново при първата си възможност.

Този път испанецът върна интригата доста по-рано, с доза помощ от слабата игра на сервис на съперника си, и влезе в серия от пет последователни гейма, а малко след това и изравни резултата в сетовете след 6:3 във втората част.

Алкарас продължи позитивната тенденция от предишния сет и за първи път пое инициативата в двубоя, след като проби за 2:1.

The master of the cross-court backhand @carlosalcaraz #RolandGarros pic.twitter.com/hr6CqkEEMG

Преднината му не продължи дълго обаче, тъй като новият световен номер 1 веднага върна услугата. Последва 12-минутен гейм, в който Синер успя да отрази четири точки за пробив и да поеме контрол върху събитията отново. Това сякаш бе повратната точка в сета, защото италианецът проби още в следващия гейм и си издейства преднина от 5:2.

22-годишният тенисист отново играеше на най-високото си ниво и нямаше проблеми да затвори частта с 6:3.

В четвъртия сет видяхме двубоя да придобива нормалност. И двамата тенисисти си печелиха подаванията категорично, разменяйки невероятни разигравания помежду си.

При 5:4 в негова полза, Алкарас изостана с 30:0 при сервис на неговия съперник, но спечели четири последователни точки, с което донесе това, което всички почитатели на спорта искаха - пети сет.

Испанецът, яхнал гребена на вълната, определно изглеждаше по-свежия от двамата и набързо спечели първите три гейма от последната част. Докрая на мача Яник Синер се бори с малкото си останали сили, но 21-годишният тенисист успя да затвори двубоя след малко повече от четири часа.

Carlos Alcaraz: the youngest men’s player to reach a Grand Slam final on all three surfaces #RolandGarros pic.twitter.com/OaztGD5QCy