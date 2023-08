Карлос Алкарас се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ

Световният №1 Карлос Алкарас от Испания се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Алкарас стигна до успех над Доминик Кьопфер, като германецът се отказа поради контузия при резултат 2:6 и 2:3. Като двубоят продължи едва 58 минути.Следващият съперник на Алкарас ще бъде Лоид Харис от Република Южна Африка, който се наложи със 7:6 (5), 6:4 и 6:4 на Гуидо Пея (Аржентина).

The dropshot is working for Carlos tonight on Ashe pic.twitter.com/57S2GEtywM