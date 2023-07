Карлос Алкарас стартира уверено на Уимбълдън и сложи край на кариерата на Жереми Шарди

Водачът в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) се класира за втория кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Алкарас надделя над 36-годишния френски ветеран Жереми Шарди с 6:0, 6:2, 7:5 след 113 минути игра на покрития заради дъжда корт №1 на "Уимбълдън".

20-годишният испанец взе 11 от първите 12 гейма, като имаше проблеми единствено в третия сет, в който реализира обрат след изоставане от 2:4.

