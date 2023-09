Карлос Сайнц започва от първа позиция в Гран при на Италия във Формула 1

Карлос Сайнс от отбора на Ферари ще стартира от първа позиция в Гран при на Италия, 14-ти кръг от шампионата във Формула 1. Испанецът направи най-бърза обиколка на пистата "Монца" за 1:20.294 минути и за първи път през сезона ще започне от първо място.

29-годишният Сайнс, който в петък имаше рожден ден, постигна четвърти полпозишън в своята кариера, изпреварвайки шампиона Макс Ферстапен от тима на Ред Бул с 0.013 секунди за радост на запалянковците на Ферари. Трети се нареди Шарл Льоклер. Пилотът на "черните кончета" изостана на 0.067 секунди след лидера.

В дебютната част на квалификацията Сайнс се класира първи, а след това беше изпреварен от Льоклер и Ферстапен, но върна лидерската си позиция с отличното си представяне при последния си опит.

The battle for pole position was box-office!



Only 0.067s separated the Top 3!!! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/orcKpxGj99