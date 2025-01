Катержина Синиакова и Тейлър Таузенд спечелиха титлата на двойки на Australian Open

Американката Тейлър Таунзенд и чехкинята Катержина Синиакова спечелиха титлата на двойки при жените на Откритото първенство на Австралия. Във финалната среща те се наложиха над латвийката Йелена Остапенко и Су-Вей Сие от Тайван след 6:2, 6:7 (4), 6:3.

Остапенко и Су-Вей Сие, поставени като №3 в схемата на женските тандеми, започнаха много колебливо. Още в откриващия гейм отразиха цели четири възможности за пробив. В последствие загубиха две последователни подавания и Синиакова и Таузенд ликуваха след 6:2.

Вторият сет не бе по-различен при подаванията на Остапенко и Су-Вей Сие, но този път и те реализираха два рибрейка, с което стигнаха до тайбрек. Там отново драмата бе пълна, но в крайна сметка латвийката и тайванката спечелиха на 4 и изравниха.

Третата решителна част започна с размяна на пробиви, но Синиакова и Таузенд взеха предимство за 5:3 и успяха да спечелят с 6:3, което им донесе трофея.

