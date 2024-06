Кейти Боултър защити титлата си в Нотингам

Миналогодишната шампионка и представителка на домакините Кейти Боултър защити титлата си на турнира по тенис на трева в Нотингам (Великобритания) от сериите WTA 250. Трофеят е трети в кариерата на британката на ниво WTA.

Третата поставена Боултър записа две впечатляващи победи в днешния ден. Тя първо доигра успешно полуфиналния си сблъсък срещу сънародничката си от Великобритания Ема Рaкудану, който бе прекъснат след първия сет снощи заради хлъзгав терен.

Кейти Боултър се наложи над Ръдукану с 6:7(13), 6:3, 6:4, а мачът сумарно продължи три часа и 37 минути.

Във финала часове по-късно Боултър надигра шампионката от 2016 година и шеста в схемата Каролина Плишкова от Чехия отново след обрат с 4:6, 6:3, 6:2 за час и 56 минути игра.

Британската тенисистка поведе с 2:0 и 4:2 в мача, но Плишкова изравни и завърши сета със серия от четири успешни гейма. Два пробива бяха достатъчни за Кейти Боултър за успех във втория сет при 6:3, а в третата част тя дръпна с 5:1 и удържа Каролина Плишкова, за да триумфира в Нотингам.





