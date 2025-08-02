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Керкез повика двамата нови за гостуването на Локомотив Пд

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Спорт
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Двубоят стартира в 19:00 ч. на ст. „Локомотив“ в Пловдив.

Кевин Додай
Снимка: ПФК ЦСКА
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Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 21 футболисти за днешното гостуване на Локомотив (Пловдив) от 3-ия кръг на Първа професионална лига.

В групата попаднаха последните две нови попълнения Кевин Додай и Дейвид Пастор, които вчера получиха своите картотеки.

Двубоят стартира в 19:00 ч. на ст. „Локомотив“ в Пловдив.

Групата на ЦСКА:

Густаво Бусато

Марин Орлинов

Фьодор Лапоухов

Иван Турицов

Тибо Вион

Дейвид Пастор

Сейни Санянг

Лумбард Делова

Теодор Иванов

Адриан Лапеня

Петко Панайотов

Джеймс Ето’о

Илиан Илиев

Дейвид Сегер

Улаус Скаршем

Кевин Додай

Джейсън Локило

Зюмюр Бютучи

Иван Тасев

Йоанис Питас

Йоан Борносузов.

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