Кирил Петков след разговор с Блинкен: България и САЩ са стратегически партньори

Премиерът Кирил Петков разговаря с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен. Днес двамата са обсъдили сътрудничеството между двете страни и енергийната сигурност на България.

Pleased to speak today with @SecBlinken.



We have discussed enhancing cooperation and diversification of energy sources and routes.



& are Allies and strategic partners and energy cooperation will contribute to increasing energy security and diversification in the region.