Кой е Даниел Митов?

През 2014 г. Даниел Митов беше назначен за министър на външните работи от президента Росен Плевнелиев в служебното правителство на Георги Близнашки. Запазва поста и в следващото правителство - второто на Бойко Борисов.

Преди това Митов е член на Демократи за силна България (ДСБ) и се кандидатира на частичните избори за европейски парламент през 2007 г. След като цялото ѝ ръководство, начело с лидера Иван Костов, подава оставка, Даниел Митов е избран за заместник-председател на ДСБ.

През 2012 г. Митов се присъединява към партията Движение "България на гражданите" на бившата еврокомисарка Меглена Кунева. Избран е за член на Националния съвет на партията и остава такъв до есента на 2012 г. Оттегля се от политиката поради ангажиментите си към Националния демократичен институт, чийто постоянен представител е.

Вече Даниел Митов е член на ГЕРБ и избран за депутат от тяхната листа.

Завършил е "Политология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски“. През 2001 – 2002 г. специализира „Политически умения“ в Центъра за продължаващо обучение на НБУ.

Участва в програмите за обмен „Маршал“ на Marshall Memorial Fund (German Marshall Fund of the US), както и в „Programme des personnalites d’avenir“ на френското външно министерство. Член на Младежкия консервативен клуб (МКК) от 2000 г.