Кой ще подгрява концерта на Лени Кравиц?

Девон Рос идва като специален гост на концерта на Лени Кравиц в Бургас на 6 август, съобщават организаторите.

23-годишната изгряваща актриса, модел, китарист и изпълнител пусна дебютното си EP Oxford Gardens, през февруари тази година. Записано е в Париж, смесено и мастерирано в Abbey Road Studios, в Лондон.

Девон Рос е вдъхновена от легенди от 60-те и 70-те години като The Beatles, Rolling Stones, Пати Смит, Боб Дилън, The Stooges и Television. Романтика – да, но и пънк непослушание и гневът на младостта се промъкват в музиката и артистичното държание на хипнотичната Девон, която си партнира с любимия си Fender Mustang на сцената, коментират от Fest Team.

Бургас е част от предстоящото турне на американския изпълнител Лени Кравиц Blue Electric Light Tour през тази година. Звездата ще изнесе концерт на Морска гара на 6 август като част от поредицата Burgas Summer Live, стартирала миналата година. Турнето носи името на най-новия 12-и поред студиен албум на певеца, който той записва в собственото си студио на Бахамите. В него той съчетава всичките си таланти като музикант, автор на песни, продуцент, актьор, автор и дизайнер. Албумът включва колекция от 12 песни, в които той записва не само вокалите, но и голяма част от инструменталите с помощта на дългогодишния си китарист Крейг Рос. Освен тях, феновете могат да очакват изпълнения и на някои от най-големите му хитове през годините, сред които са Are You Gonna Go My Way, Fly Away и American Woman.

