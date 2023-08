Коко Гоф е на полуфинал в Синсинати, очаква я световната номер 1 Ига Швьонтек

Американката Коко Гоф се класира за първи път на полуфиналите на тенис турнира от сериите WTA 1000 в Синсинати. 19-годишната Гоф се наложи над 43-та в света Жасмин Паолини от Италия с 6:3 и 6:2. Коко Гоф е единствената представителка на домакините успяла да влезе в Топ 8 на тазгодишното издание на турнира.

A third WTA 1000 semifinal @CocoGauff moves past Paolini 6-3, 6-2 to set a showdown with Swiatek!#CincyTennis pic.twitter.com/IP4XzKc7jl