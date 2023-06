Коко Гоф и Мадисън Кийс оформиха американски полуфинал в Ийстбърн

Американката Коко Гоф вярва, че е на правилния път в амбициите си за слава в турнирите от Големия шлем в близко бъдеще след като се класира за полуфиналите на турнира по тенис на трева за жени в Ийстбърн (Великобритания) от сериите УТА 500 с награден фонд 780 637 долара.

Петата поставена Гоф надигра сънародничката си и партньорка на двойки Джесика Пегула, №3 в схемата, с 6:3, 6:3 в засегнат от дъжда двубой, продължил час и 10 минути.

Заради дъждовното време началото на срещите в четвъртък бе отложено преди 19-годишната Гоф да отстрани Пегула след доминиращо представяне. Тя ще срещне друга своя сънародничка в битка за достигане до финала – Мадисън Кийс, която победи хърватката Петра Мартич с 6:4, 6:1 за час и 41 минути игра.

