Коко Гоф се класира за четвъртия кръг на Australian Open

Третата поставена Коко Гоф от САЩ се класира за четвъртия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис при жените.

Миналогодишната полуфиналистка Гоф елиминира в третия кръг представителката на Канада и 30-а в схемата Лейла Фернандес с 6:4, 6:2. Двубоят продължи 77 минути.

Американката осъществи ключов пробив в седмия гейм на първия сет за преднина от 4:3 и след това взе сета с 6:4. Във втората част тя поведе с 3:0 и с 5:1, за да затвори мача при 6:2 срещу финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година.

