Колабиралият Едоардо Бове e в стабилно състояние

Полузащитникът на Фиорентина Едоардо Бове е в интензивното отделение, след като колабира по време на мача от Серия А срещу Интер Милано по-рано днес. Тази вечер от клуба Фиорентина излязоха с изявление, в което се казва, че Бове е под успокоителни медикаменти и въведен в медикаментозна кома в университетската болница "Кареджи" във Флоренция, след като е загубил съзнание по време на срещата.

Клубът добавя, че първоначалните тестове са изключили сериозни увреждания на нервната система, сърцето и белите дробове.

ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5