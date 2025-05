Милан обяви завръщането на Алегри

Милан обяви завръщането на Масимилиано Алегри на поста старши треньор на клуба. От клуба не обявиха продължителността на неговия договор.

Италианският специалист ще замени португалския треньор Сержио Консейсао, който дойде в средата на сезона, за да им помогне на "росонерите" да спечелят Суперкупата на Италия, но в крайна сметка не успяха да се класират за нито едно европейско състезание след разочароващо осмо място.

Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! #SempreMilan