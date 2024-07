Колумбия мина като на парад през Панама за място на полуфиналите на Копа Америка

Представителният тим на Колумбия си осигури безпроблемно място на полуфиналите на Копа Америка в САЩ. Футболистите на Нестор Лоренсо разгромиха Панама С 5:0 в мач от четвъртфиналите. На стадион „Стейт Фарм“ колумбийците бяха безпощадни, а в ролята на голмайстори влязоха Джон Кордоба, Хамес Родригес от дузпа, Луис Диас, Рихард Риос и Мигел Борха от дузпа.

За панамците участие отново взе бившият играч на Левски – Хосе Кордоба, но този път остана далече от обичайното си ниво. На полуфиналите „трикольорите“ ще срещнат отбора на Уругвай, който отстрани Бразилия.

