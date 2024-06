Колумбия потегли с победа на Копа Америка

Националният отбор на Колумбия постави силен старт на Копа Америка в САЩ. Съставът на Нестор Лоренсо се наложи над Парагвай с 2:1 в мач от група D. На стадион NRG в Хюстън колумбийците взеха комфортен аванс още през първото полувреме чрез Даниел Муньос и Хеферсон Лерма, а в хода на второто Хулио Енсио върна едно попадение за играчите, водени от Даниел Гарнеро.

Следващата среща от турнира за колумбийския тим ще бъде на 29 юни (събота), когато ще има за съперник Коста Рика, докато парагвайците ще спорят с Бразилия.

All set and done from Houston. pic.twitter.com/GiyVGYrQjR