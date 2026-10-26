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УБИЙСТВОТО НА СЛАВИ БИНЕВ

Коментар на Демерджиев за убийството на Слави Бинев

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Снимка: БТА
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Коментарът на вътрешния министър за разстрела на Слави Бинев. Демерджиев заяви, че това не е като познатите убийства през годините и поздрави служителите на МВР за светкавичната реакция за разкриването и залавянето на извършителя.

Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи: „Убийството на Слави Бинев колкото и да се правят опити да се спекулира с него, не е сред познатите убийства, които знаем през годините, килъри, които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Убиецът на Слави Бинев е бил познат за него, не се касае за лица от криминалния контингент натоварени с тази задача, нито са ангажирани от някой, така че не може да се сравнява с някои убийства, непримливи са внушенията с кой каква близост е имал Слави Бинев, защото паметта ни позволява да си спомним, че Слави Бинев беше политик, коалиционен партньор в кабинета Борисов - 3 и е много грозно да се използват такива поводи да се петни паметта на някой и то от хора, които са били близки с него.“

#Демерджиев #Слави Бинев #убийство

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