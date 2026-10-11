Комо и Рома не си вкараха гол в мач с греда, червен картон и контузия на съдията

Комо и Рома завършиха 0:0 на стадион „Джузепе Синигалия“ в среща от шестия кръг на Серия А. Двубоят предложи немалко интересни моменти, включително греда, червен картон и принудителна смяна на главния съдия, но нито един от двата отбора не успя да стигне до победата. Любопитното е, че това е първото равенство между съперниците през XXI век.

Още в началото Пауло Дибала и Нико Пас отправиха точни удари, но вратарите се справиха. В 11-ата минута Лоренцо Пелегрини беше близо до попадение, но изстрелът му от границата на наказателното поле срещна гредата.

След това Максенс Какере и Донийл Мален също имаха възможности да открият резултата. Малко преди почивката домакините поискаха червен картон за Уесли за нарушение срещу откъсващия се Асане Диао, но съдията не посегна към картона.

Рома все пак остана с десет души в 53-тата минута, когато голмайсторът на тима Донийл Мален беше изгонен за грубо влизане срещу Кайки.

В 71-вата минута срещата беше белязана от още един необичаен момент. Главният съдия Микаел Фабри получи контузия и не успя да продължи, като мястото му зае четвъртият рефер Симоне Соца.

В заключителната част Комо натисна в търсене на победен гол и създаде няколко добри положения. Най-близо до попадение беше Нико Пас, чийто удар обаче беше спасен от Пиерлуиджи Голини. Така Рома удържа нулевото равенство въпреки численото си изоставане.

След ремито Рома остава непобеден от началото на сезона и заема второто място в класирането с 14 точки. Комо е на шестата позиция с 11 пункта.