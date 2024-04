Крал Чарлз III получи като подарък първите банкноти с портрета си

Крал Чарлз III получи първите банкноти с неговия образ като подарък в Бъкингамския дворец от управителя на Банката на Англия Андрю Бейли и главния касиер Сара Джон, предаде Би Би Си. Банкнотите с неговия портрет ще влязат в обращение през юни.

Управителят на Английската централна банка Андрю Бейли и главният касиер Сара Джон представиха на краля първите банкноти с неговия образ в Бъкингамския дворец. Отсега нататък новият монарх ще се появява върху всички купюри в обращение - банкноти от 5, 10, 20 и 50 паунда.

В съответствие с традицията кралят е длъжен да получи първите екземпляри от новите банкноти. Това означава, че банкнотите с номер 00001 са предадени на монарха.

Банкнотите с образа на Чарлз ще се използват заедно с предишните, на които беше изобразена кралица Елизабет II.

Andrew Bailey, Governor of The Bank of England, and Sarah John, Chief Cashier and Executive Director of Banking, have presented King Charles III with the new banknotes featuring the King's image.



Take a peek at the new King Charles III banknotes here: https://t.co/WVtXQ6HhyR pic.twitter.com/z21mbgKXhN