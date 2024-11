Краят на една ера: Великият Рафаел Надал слезе от сцената на тениса

Рафаел Надал сложи официално край на своята велика кариера. Испанецът изигра последния си мач в понеделник вечерта, когато загуби на сингъл на Купа „Дейвис“ срещу нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 4:6, 4:6 в Малага. Впоследствие Карлос Алкарас постави равенство в резултата между Испания и Нидерландия след успех над Талон Грийкспор със 7:6 (0), 6:3, но при двойките де Зандсхулп и Уесли Коолхоф надделяха над Алкарас и Марсел Гранойерс със 7:6 (4), 7:6 (3), което бе достатъчно за Матадора и компания да отпаднат от надпреварата.

38-годишният тенисист излезе пред публиката в Малага след края на последния мач и със сълзи на очите слезе от сцената на професионалния спорт.

„Тръгвам си спокоен, че съм оставил наследство, което наистина смятам, че не е само спортно, но и лично. Разбирам, че любовта, която получих, ако беше само заради това, което се случваше на корта, нямаше да е същата. Титлите, числата са там, така че хората вероятно знаят това, но начинът, по който бих искал да бъда запомнен повече, е като добър човек от малко селце в Майорка. Имах късмета да имам чичо, който беше треньор по тенис в моето село, когато бях много, много малко дете, и страхотно семейство, което ме подкрепя във всеки момент... Просто искам да бъда запомнен като добър човек, дете, което е следвало мечтите си и е постигнало дори повече от това, което е мечтало“, бяха първите му думи.

Rafa Nadal with tears in his eyes as he says goodbye to tennis.



His family is in tears.



We’re all in tears for this man.



The greatest fighter in history… Rafael Nadal Parera.



You. Are. Infinite.





