Крепостта „Царевец“ във Велико Търново бе осветена в лилаво по повод Световния ден на недоносените деца, който се отбелязва от 2011 г. насам по инициатива на Европейската фондация за грижа за новородените (EFCNI).

Велико Търново подкрепи глобалната кампания, която поставя фокус върху здравната грижа за преждевременно родените бебета, подкрепата и съпричастността към родителите.

В България кампанията се инициира от Фондация „Нашите недоносени деца“.

Във връзка с инициативата и други знакови сгради и обществени пространства в страната се осветяват в лилаво.