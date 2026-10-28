Кристиан Пулишич остава верен на Милан с нов дългосрочен договор

Една от големите звезди на Милан Кристиан Пулишич е на крачка от подписването на нов дългосрочен договор с италианския гранд. Според информация на ESPN 28-годишният американски национал е постигнал споразумение с ръководството на "росонерите“ за удължаване на контракта си до лятото на 2031 година.

Настоящият договор на офанзивния футболист изтича през юни 2027 година, но двете страни са се разбрали за още четири сезона съвместна работа. Очаква се Милан да обяви официално новината в следващите дни.

Пулишич пристигна на "Сан Сиро“ през лятото на 2023 година от Челси срещу около 22 милиона евро. Американецът бързо се утвърди като един от ключовите футболисти на италианския тим, записвайки 44 гола и 28 асистенции в 141 мача във всички турнири. През сезон 2024/25 той завърши и като водещ голмайстор на Милан.

Началото на настоящата кампания беше затруднено от контузия, получена по време на световното първенство през 2026 година, заради която Пулишич пропусна голяма част от предсезонната подготовка.

Впоследствие американецът постепенно възстанови мястото си в състава под ръководството на новия наставник Рубен Аморим, който го използва както по крилото, така и в ролята на атакуващ полузащитник.

Пулишич остава основна фигура и в националния отбор на САЩ, за който има 33 попадения в 90 срещи. С очакваното подписване на новия договор Милан ще си гарантира услугите на един от най-важните си офанзивни футболисти за следващите години.