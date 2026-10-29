Кристиано Роналдо: Футболът принадлежи на феновете

Португалската суперзвезда Кристиано Роналдо благодари на футболните фенове за спечелването на “Златната топка за всички времена” с публикация в социалните мрежи.

Нападателят на Ал-Насър ще получи специалната награда измежду всички играчи, които са получавали “Златната топка” повече от веднъж. Роналдо беше отличен по случай спечелването си на наградата през 2008 година, като това стана след онлайн допитване сред футболните привърженици по целия

Кристиано качи своя снимка именно от церемонията на “Франс Футбол” през 2008 година с текст: “Футболът принадлежи на феновете! Благодаря на всички фенове по света, “Златната топка за всички времена” е и ваша.”

Само в социалната мрежа Инстаграм публикацията събра над 6 милиона харесвания за около час.



