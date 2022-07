Кубрат Пулев е с почти 4 кг по-лек от Дерек Чисора

Кубрат Пулев е с почти четири килограма по-лек от Дерек Чисора. Това показа кантарът преди утрешната среща между двамата в Лондон.

Родният боксьор спря кантара на 113.3 кг, което означава, че е с килограм по-тежък, отколкото последната си поява на ринга срещу Джери Форест.

HERE WE GO @DerekWarChisora and @KubratPulev hit the scales ️#ChisoraPulev2 pic.twitter.com/x7px5Jt6qo