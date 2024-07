Квалификантката Лулу Сун продължава своята приказка на Уимбълдън в четвъртфиналите

Квалификантка Лулу Сун се класира за първи път на четвъртфиналите на голям турнир, след като се наложи на Уимбълдън над любимката на местната публика Ема Радукану с 6:2, 5:7, 6:2 за два часа и 45 минути игра. Това бе седмата поредна победа на новозеландката в Лондон.

23-годишната Сун, която е под номер 123 в ранглистата на WTA и със сигурност ще направи голям скок след турнира, е родена в Нова Зеландия от хърватски баща и китайска майка, като има и швейцарско гражданство, тъй като живее в страната от петгодишна възраст.

Квалификантката спечели първия сет срещу Радукану с 6:2, след като направи три пробива срещу само един за британката.

Във втората част шампионката от US Open 2021 даде много по-голям отпор, като при 6:5 направи важен пробив и изравни резултата.

Решителният сет започна с пробив на новозеландката, която поведе с 2:0, а след това отново проби сервиса на британката за 5:2 и затвори мача при свое подаване.

В четвъртфиналите Сун ще се изправи срещу Дона Векич, която по-рано днес победи испанката Паула Бадоса с 6:2, 1:6, 6:4 за малко повече от час и 40 минути игра. Мачът бе спиран на няколко пъти заради валежите в Лондон, което разстрои играта и на двете.

Хърватката направи два пробива в първата част и комфортно спечели с 6:2.

Бадоса обаче бе по-добра във втория сет, като поведе с 3:0, след това още веднъж взе подаването на 37-та в света и изравни след 6:1.

Третата част започна с 2:0 за Векич, но бившата номер 2 в ранглистата на WTA върна пробива и направи 2:2. Хърватката поведе с 5:4 и успя да спечели сервиса на Бадоса в десетия гейм, което ѝ гарантира успеха.

