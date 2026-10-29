КЗП глоби две търговски вериги в размер на 75 000 евро за нелоялни търговски практики

Комисията за защита на потребителите (КЗП), в рамките на свое редовно заседание, взе решение за налагане на санкции на две от големите търговски вериги за установени нелоялни търговски практики, съобщиха от комисията.

Санкциите в общ размер на 75 хиляди евро са на три обекта от две търговски вериги, като всяка от глобите е в максималния допустим от закона размер.

Докладите са по раздел "Нелоялни търговски практики" от Закона за защита на потребителите, като инспекторите са установили несъответствие на цената от етикет с маркираната на касата цена на същия продукт, както и невярно посечена държава на произход на предлагани плодове и зеленчуци в едната верига. В нейните обекти нарушенията са установени на 22 и 25 октомври 2026 г.

Също на 22 октомври инспекторите на КЗП установяват, че в обект на друга от големите търговски вериги се продават продукти, чиито цени на етикета са различни от цените, които потребителят плаща на касата.

Комисията взе решение и за налагане на санкции за нелоялни търговски практики на търговци за разпространение на имитиращи продукти, за подвеждаща информация в рекламни флаери на заведения за хранене, на туроператори, на туристически обекти и хотел, за фалшиви оферти тип „в последната минута“ с промоционални цени и плащане на горивни такси за пътуване, за нарушение на търговец при предсрочно погасяване на кредит от потребителя и др.

КЗП напомня, че горещата линия за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. "Врабча" № 1, с работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Потребителите извън столицата могат да подават жалби и в териториалните отдели на КЗП в страната, чиито адреси са публикувани на сайта на Комисията.