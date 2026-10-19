Лацио победи Ювентус и излезе начело в Серия А

Лацио се наложи над Ювентус с 3:0 в мач от седмия кръг на италианската Серия А. Така „орлите“ се изравниха с Интер на върха в класирането с 19 точки.

Датчаните Оливер Провстгор и Густав Исаксен вкараха по един гол за победата.

Провстгор даде преднина на гостите в 37-ата минута, когато спечели първа топка след центриране на Матия Дзакани и се разписа с глава. Исаксен удвои преднината на Лацио в 66-ата минута след пас на Тавареш, а Фисайо Деле-Баширу оформи крайния резултат секунди преди изтичането на редовното време.

Юве е без победа в последните си два мача в първенството и заема осмо място с 11 точки.