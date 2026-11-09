Ламин Ямал пропуска следващия мач на Испания заради дискомфорт в коляното

Нападателите на испанския национален отбор Ламин Ямал и Микел Оярсабал ще пропуснат срещата от Лигата на нациите в четвъртък срещу Чехия в Прага, съобщи Кралската испанска футболна федерация.

19-годишният Ямал е с болки в коляното след победата с 2:1 над Атлетико Мадрид и ще остане няколко дни в Барселона, за да почива. Оярсабал пък е болен и за момента е в Сан Себастиан. Очаква се обаче и двамата да бъдат на линия за домакинството срещу Англия в неделя, което ще реши и първата позиция в групата.

От испанския щаб съобщиха и за една промяна в групата на старши треньор Луис де ла Фуенте. Крилото на Райо Валекано Хорхе де Фрутос бе извикан в тима, за да замени контузения Андер Баренечеа.

Испания е лидер в квалификационната си група с 12 точки след първите четири мача, като има преднина от три пред англичаните.