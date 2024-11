Ламин Ямал спечели наградата за най-добър млад футболист в Европа

Полузащитникът на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал спечели наградата Golden Boy 2024.

Трофеят се присъжда всяка година на най-добрия млад играч в Европа под 21 години в анкетата на италианския вестник Тутоспорт.

Ямал бе втори в допитването за миналата година, когато отличието спечели Джуд Белингам от Реал Мадрид.

През лятото 17-годишният полузащитник завоюва титлата от европейското първенство с националния отбор на Испания.

