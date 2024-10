Ландо Норис ще тръгне от полпозишън за Гран при на САЩ на пистата в Остин

Ландо Норис с Макларън даде най-добро време в квалификацията за Гран при на САЩ и ще стартира от полпозишън за основното състезание на пистата в Остин. Великобританецът бе по-бърз след първия тур в Q3, което в крайна сметка се оказа достатъчно, поради катастрофа на неговия сънародник Джордж Ръсел (Мерцедес), която предотврати втора бърза обиколка за последните десет в пресявката.

Това е шести полпозишън за 24-годишният пилот на Макларън в неговата кариера и четвърти в последните пет състезания.

LANDO NORRIS TAKES POLE FOR SUNDAY'S UNITED STATES GRAND PRIX!!!



Max Verstappen will start on the front row with the McLaren driver, Carlos Sainz finishes qualifying in P3.