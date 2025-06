Пиастри се завърна на победния път с успех в Барселона

Оскар Пиастри се завърна на победния път, триумфирайки за Гран при на Испания в деветия кръг на световния шампионат Формула 1. Това е пети успех през сезона за австралиеца, но и първи след двете трети места на "Имола" и в Монте Карло.

Пилотът на Макларън потегли от първа позиция и направи перфектно каране, като завърши пред съотборника си Ландо Норис (Великобритания). На трето място се нареди пилотът на Ферари Шарл Льоклер (Монако), който тръгна от седма позиция на старта и се възползва от късна кола за сигурност, за да се качи на почетната стълбичка.

Топ 5 допълват Джордж Ръсел (Великобритания) с Мерцедес и приятната изненада Нико Хюлкенберг със Заубер. Германецът пресече финалната линия шести, но благодарение на наказание на четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, се изкачи с една позиция.

Същото се отнесе и за Люис Хамилтън (Великобритания, Ферари), Исак Хаджар (Франция, РБ), Пиер Гасли (Франция, Алпин) и Фернандо Алонсо (Испания, Астън Мартин), който записа първи точки за сезона, а нидерландецът Верстапен остана чак 10-и.

Пиастри защити първата си позиция на старта и проведе отлично състезание, като не допусна да бъде затрудняван нито от съотборника си, нито от действащия световен шампион. Верстапен също стартира добре и съумя да изпревари Норис, но британецът си върна втората позиция в 13-ата обиколка.

Надпреварата вървеше към своя край, когато 18-годишният пилот на Мерцедес Кими Антонели получи проблем в болида и излезе извън пистата, което предизвика появата на колата за сигурност, десет обиколки преди края.

Конкурентите за победа влязоха в бокса, като съотборниците в Макларън сложиха нов чифт меки гуми, но четирикратният шампион излезе на пистата с твърди, поради липсата на друг чифт.

Това видимо изигра лоша шега на Верстапен, който малко след рестарта допусна грешка и позволи на Льоклер да го изпревари, а след това се вкара в ненужен спор с Ръсел. Пилотът на Ред Бул не само, че не успя да запази и четвъртата позиция, а и след края на състезанието получи наказание от 10 секунди, което го смъкна от петото чак до десетото място.

Drama in the closing stages of the race!



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk